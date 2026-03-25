25.03.2026 08:24:40

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im Januar deutlich

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Januar saison- und kalenderbereinigt um 5,1 Prozent gegenüber dem Dezember gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Vormonatsvergleich im Hochbau um 5,0 Prozent und im Tiefbau um 5,1 Prozent ab.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von November bis Januar um 2,8 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragseingang kalenderbereinigt um 4,3 Prozent niedriger.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Januar um 7,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz fiel im gleichen Zeitraum um 5,1 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 03:24 ET (07:24 GMT)

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