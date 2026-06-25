Auftragseingang im Bauhauptgewerbe stagniert im April

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im April saison- und kalenderbereinigt unverändert gegenüber dem Vormonat geblieben (0,0 Prozent). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Vormonatsvergleich im Hochbau um 6,7 Prozent ab und im Tiefbau um 6,5 Prozent zu.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im April um 0,6 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 6,5 Prozent ab und im Tiefbau um 7,4 Prozent zu. Der nominale Auftragseingang lag 3,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahreswerts.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Februar bis April 2026 um 0,4 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 2,4 Prozent; Tiefbau: minus 1,3 Prozent).

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im April um 3,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 6,3 Prozent auf 10,0 Milliarden Euro.

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June 25, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)