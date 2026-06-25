|
25.06.2026 08:10:45
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe stagniert im April
DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im April saison- und kalenderbereinigt unverändert gegenüber dem Vormonat geblieben (0,0 Prozent). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Vormonatsvergleich im Hochbau um 6,7 Prozent ab und im Tiefbau um 6,5 Prozent zu.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im April um 0,6 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 6,5 Prozent ab und im Tiefbau um 7,4 Prozent zu. Der nominale Auftragseingang lag 3,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahreswerts.
Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Februar bis April 2026 um 0,4 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 2,4 Prozent; Tiefbau: minus 1,3 Prozent).
Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im April um 3,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 6,3 Prozent auf 10,0 Milliarden Euro.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.