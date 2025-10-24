24.10.2025 08:10:42

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im August

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im August saison- und kalenderbereinigt um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau deutlich um 11,5 Prozent zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 5,0 Prozent fiel.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juni bis August um 3,2 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 2,1 Prozent; Tiefbau: minus 7,6 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August um 0,1 Prozent. Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 9,2 Prozent zu und im Tiefbau um 7,6 Prozent ab. Der nominale Auftragseingang lag 0,3 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im August um 5,0 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 2,7 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 1,0 Prozent, nominal um 3,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 02:11 ET (06:11 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich stabil -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende wenig bewegt erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte zulegen. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen