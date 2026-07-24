Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Mai

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Mai saison- und kalenderbereinigt um 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 3,1 Prozent ab und im Tiefbau um 8,7 Prozent zu. Im Jahresvergleich lag der Auftragseingang kalenderbereinigt um 3,5 Prozent höher.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von März bis Mai 2026 um 2,6 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 5,3 Prozent; Tiefbau: plus 0,3 Prozent).

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Mai um 2,1 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 2,4 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)