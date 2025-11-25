25.11.2025 08:24:40

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im September kräftig

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September saison- und kalenderbereinigt um 7,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Der Index der Neuaufträge erreichte den höchsten Stand seit März 2022, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei nahm der Auftragseingang im Vormonatsvergleich im Hochbau um 1,7 Prozent und im Tiefbau um 13,2 Prozent zu.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juli bis September um 4,0 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im September um 20,7 Prozent. "Dieser Anstieg ist unter anderem auf den Einfluss von Großaufträgen im September 2025 zurückzuführen sowie darauf, dass der Wert im Vorjahresmonat im Vergleich der letzten drei Jahre relativ niedrig war", erklärten die Statistiker.

Im Hochbau nahm der Auftragseingang im September um 18,9 Prozent und im Tiefbau um 22,4 Prozent zu. Der nominale Auftragseingang lag 25,8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im September um 5,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 7,4 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro.

In den ersten neun Monaten 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 1,5 Prozent, nominal um 4,0 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 02:25 ET (07:25 GMT)

