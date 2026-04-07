Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
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07.04.2026 07:00:15
Auftragsgewinn für Implenia in Deutschland: Neubau Polizeipräsidium Münster
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Implenia AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Schlüsselfertiger Neubau Polizeipräsidium Münster | Moderne, nachhaltige Arbeitswelt für über 1'400 Mitarbeitende | GU-Vertrag im Anschluss an erfolgreiche Pre-Construction-Phase | Auftragsvolumen von mehr als EUR 200 Mio.
Glattpark (Opfikon), 7. April 2026 – Als Generalunternehmer plant und baut Implenia den schlüsselfertigen Neubau des Polizeipräsidiums Münster mit einem Auftragsvolumen von mehr als EUR 200 Mio. Die Auftragsvergabe durch die Projektgesellschaft PPMS Immobilien GmbH & Co. KG erfolgt nach einer erfolgreichen Pre-Construction-Phase unter Beteiligung von Implenia. Der Neubau entspricht der Strategie der Gruppe mit Fokus auf grosse, komplexe und spezialisierte Immobilienprojekte. Nach der vorgezogenen Erstellung der Baugrube durch Implenia startet der Hochbau im Sommer dieses Jahres und wird voraussichtlich bis Oktober 2029 abgeschlossen sein.
Neubau Polizeipräsidium Münster: Moderne, nachhaltige Arbeitswelt für über 1'400 Mitarbeitende (Bild: ©JBR Architekten).
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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 474 74 74
|E-Mail:
|info@implenia.com
|Internet:
|www.implenia.com
|ISIN:
|CH0023868554
|Valorennummer:
|A0JEGJ
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2303944
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2303944 07.04.2026 CET/CEST
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