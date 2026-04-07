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Auftragsgewinn für Implenia in Deutschland: Neubau Polizeipräsidium Münster



07.04.2026 / 07:00 CET/CEST



Schlüsselfertiger Neubau Polizeipräsidium Münster | Moderne, nachhaltige Arbeitswelt für über 1'400 Mitarbeitende | GU-Vertrag im Anschluss an erfolgreiche Pre-Construction-Phase | Auftragsvolumen von mehr als EUR 200 Mio. Glattpark (Opfikon), 7. April 2026 – Als Generalunternehmer plant und baut Implenia den schlüsselfertigen Neubau des Polizeipräsidiums Münster mit einem Auftragsvolumen von mehr als EUR 200 Mio. Die Auftragsvergabe durch die Projektgesellschaft PPMS Immobilien GmbH & Co. KG erfolgt nach einer erfolgreichen Pre-Construction-Phase unter Beteiligung von Implenia. Der Neubau entspricht der Strategie der Gruppe mit Fokus auf grosse, komplexe und spezialisierte Immobilienprojekte. Nach der vorgezogenen Erstellung der Baugrube durch Implenia startet der Hochbau im Sommer dieses Jahres und wird voraussichtlich bis Oktober 2029 abgeschlossen sein.



Die Polizei in Münster braucht dringend Erweiterungsflächen und ein modernes Präsidium mit kurzen Wegen und attraktiven New-Work-Konzepten. Die CM Immobilien Entwicklung GmbH in Münster hat für die Projektgesellschaft den Mietvertrag mit der Polizei unterschrieben.



Gebaut wird ein drei-bis sechsgeschossiges Funktions- und Verwaltungsgebäude in Münster, Nordrhein-Westfalen. Das neue Polizeipräsidium für über 1'400 Mitarbeitende, das nahezu alle bisherigen Dienststellen der Polizei Münster zusammenführt, bietet moderne Büro- und Laborarbeitsplätze, Wache, Kantine, Ausbildungs-/Trainingsbereiche, Gewahrsam sowie eine Tiefgarage.



Zu den vielfältigen Leistungen von Implenia zählen eine durchgängige BIM-Planung des Gebäudes, das Lean-Management ab der Angebotsphase sowie die angestrebte LEED- Gold -Zertifizierung. Dazu kommen Spezialanforderungen wie hohe Sicherheit, umfangreiche elektrotechnische Ausstattung mit teilweise mehrfach redundanten Systemen und spezifische Lösungen für den Polizeigewahrsamsbereich, die Gefangenensammelstelle, die Leitstelle, die Sporthalle sowie die kriminaltechnischen Labore.



Matthias Jacob, Head Division Buildings Deutschland, zum Auftragsgewinn: «Wir danken unseren Kunden fürs Vertrauen in Implenia und freuen uns darauf, unsere langjährige Erfahrung und umfassende Expertise im Hochbau in dieses anspruchsvolle Immobilienprojekt einzubringen und es gemeinsam erfolgreich zu realisieren. Der Fokus unserer Arbeit liegt zunehmend auf grossen, komplexen Projekten und insbesondere auf partnerschaftlichen Vertragsmodellen, die es uns erlauben, unsere Fähigkeiten optimal zum Nutzen unserer Kunden und von Implenia einzusetzen.» Neubau Polizeipräsidium Münster: Moderne, nachhaltige Arbeitswelt für über 1'400 Mitarbeitende (Bild: ©JBR Architekten). Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Kontakt für Investoren und Analysten:

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2. Juni 2026: Investor Day

19. August 2026: Halbjahresergebnis 2026, Analysten- und Medienkonferenz

3. März 2027: Jahresergebnis 2026, Analysten- und Medienkonferenz Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

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