BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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06.05.2026 11:13:37
Auftragsrekord in Europa: BMW-Gewinn geht zurück, der Ausblick ist dennoch positiv
Die jüngsten Quartalszahlen des bayerischen Autobauers sehen nicht gerade rosig aus. BMW verzeichnet einen Rückgang von 23 Prozent. Im Vergleich zu anderen deutschen Herstellern ist die Prognose aber optimistisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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