BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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06.05.2026 11:13:37

Auftragsrekord in Europa: BMW-Gewinn geht zurück, der Ausblick ist dennoch positiv

Die jüngsten Quartalszahlen des bayerischen Autobauers sehen nicht gerade rosig aus. BMW verzeichnet einen Rückgang von 23 Prozent. Im Vergleich zu anderen deutschen Herstellern ist die Prognose aber optimistisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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