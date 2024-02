Auftragsrückgang und Umsatzplus in der Elektroindustrie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im vergangenen Jahr die Zurückhaltung von Kunden aus dem Ausland zu spüren bekommen. Die Auftragseingänge blieben um 2,2 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Während die Bestellungen aus dem Inland um 2,6 Prozent zulegten, gab es im Ausland ein Minus von 6,1 Prozent. Der Umsatz einschließlich Preiserhöhungen stieg nach vorläufigen Berechnungen im Gesamtjahr aber um 6 Prozent auf insgesamt 238,1 Milliarden Euro.

Deutliche Bremsspuren zeigten sich zum Jahresende. Die Bestellungen sanken im Dezember um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die preisbereinigte Produktion verfehlte das Niveau des Vorjahresmonats klar um 10,2 Prozent. "Dieser Rücksetzer zum Jahresende hat auch die Wachstumsrate für das gesamte letzte Jahr nochmals spürbar nach unten gedrückt", erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "So konnte der aggregierte Branchenoutput 2023 letztlich nur noch um ein halbes Prozent zulegen."

Die Stimmung in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie hellte sich zuletzt mit Blick auf die kommenden Monate etwas auf. Das Geschäftsklima in der Branche verbesserte sich im Januar den zweiten Monat in Folge. "Zwar wurde die aktuelle Lage unterm Strich noch genauso beurteilt wie im Vormonat, aber die allgemeinen Geschäftserwartungen kletterten deutlich nach oben", sagte Gontermann. Die Exporterwartungen hätten im Januar ebenfalls zugelegt und seien erstmals seit einem halben Jahr wieder ganz leicht ins Plus gedreht./mar/DP/stk