Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Experten-Analyse
|
20.05.2026 11:52:47
Aufwärtsbewertung: Barclays Capital setzt Rheinmetall-Aktie auf Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2035 Euro belassen. Nach den verfehlten Erwartungen an das erste Quartal gehe es nun darum, wie der Rüstungskonzern im zweiten Quartal wieder aufhole und die angepeilten Vorhaben umsetze, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend mit Blick auf das anstehende Treffen mit Finanzchef Klaus Neumann und IR-Chef Dirk Winkels im Rahmen der European-Leadership-Konferenz von Barclays. Dies sieht der Analyst als wichtigen Treiber, um die diesbezüglichen Bedenken der Investoren zu zerstreuen. Strukturell sei die Story intakt. Für 2026 prognostiziert Osorio einen Anstieg des operativen Gewinns von 45 Prozent, während der Sektor nur einen Anstieg von 19 Prozent verzeichnen dürfte.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 1 224,20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 66,23 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 58 520 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 20,8 Prozent zurück. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Rheinmetall am 06.08.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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