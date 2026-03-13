Aufwärtsbewertung: Bernstein Research setzt Zalando-Aktie auf Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 23 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Nach einem deutlichen Kursrückgang seien Chancen und Risiken der Aktie nun ausgewogener, schrieb William Woods am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Auch die Gewinnschätzungen seien in den vergangenen 12 Monaten sichtbar zurückgekommen. Dazu habe das Management des Online-Modehändlers begonnen, Mittel an die Aktionäre auszuschütten, und der Barmittelzufluss habe sich verbessert. Woods bevorzugt aber weiterhin Inditex und Next.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 14:20 Uhr 7,4 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 5,75 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 2 289 507 Stück. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 6,7 Prozent zurück. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Zalando am 06.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.