Seitwärtsbewegung 13.11.2025 12:51:39

Aufwärtstrend der Rolls-Royce-Aktie verliert an Tempo

Aufwärtstrend der Rolls-Royce-Aktie verliert an Tempo

Der Höhenflug der Aktien von Rolls-Royce, die sich seit Jahresbeginn in der Spitze verdoppelt hatten, hat mit den jüngsten Zahlen einen Dämpfer erhalten.

Zuletzt sank der Wert um 0,5 Prozent und bestätigte damit die Seitwärtsbewegung, in die er seit Ende Oktober eingeschwenkt ist.

Die Analysten der Investmentplattform Hargreaves Lansdown fanden zwar nichts an den Zahlen von Rolls-Royce zu beanstanden. Gestiegene Flugstunden der Triebwerke wirkten sich weiterhin günstig auf die Umsatzentwicklung aus, während die Margen von der Neuverhandlung bestehender Verträge profitierten.

Zudem habe das Unternehmen den Jahresausblick bestätigt. Für eine leichte Verstimmung sorge aber die fehlende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, hieß es von Jefferies. Angesichts der Chance auf überarbeitete Langfristziele bis 2028/30 im Rahmen der Jahreszahlen im Februar stelle jede Schwäche der Aktie jedoch eine Kaufchance dar.

/mf/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

12:11 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
12:04 Rolls-Royce Buy UBS AG
13.11.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
20.10.25 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
