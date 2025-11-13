Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Seitwärtsbewegung
|
13.11.2025 12:51:39
Aufwärtstrend der Rolls-Royce-Aktie verliert an Tempo
Die Analysten der Investmentplattform Hargreaves Lansdown fanden zwar nichts an den Zahlen von Rolls-Royce zu beanstanden. Gestiegene Flugstunden der Triebwerke wirkten sich weiterhin günstig auf die Umsatzentwicklung aus, während die Margen von der Neuverhandlung bestehender Verträge profitierten.
Zudem habe das Unternehmen den Jahresausblick bestätigt. Für eine leichte Verstimmung sorge aber die fehlende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, hieß es von Jefferies. Angesichts der Chance auf überarbeitete Langfristziele bis 2028/30 im Rahmen der Jahreszahlen im Februar stelle jede Schwäche der Aktie jedoch eine Kaufchance dar.
/mf/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
11.11.25
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:04
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:04
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|12:04
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|12,36
|-3,74%