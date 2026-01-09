|
09.01.2026 10:18:00
Aufwärtstrend stockt - Einzelhandelsumsatz im November rückläufig
Der Aufwärtstrend im Handel ist ins Stocken geraten. Im Vergleich zum November des Vorjahres sank der Einzelhandelsumsatz laut vorläufigen Daten der Statistik Austria nominell um 1,7 Prozent und inflationsbereinigt um 3,8 Prozent. "Dabei waren sowohl der Einzelhandel mit Nahrungsmitteln als auch der mit Nicht-Nahrungsmitteln im Minus", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Freitag in einer Aussendung.
Einen nominellen und realen Rückgang gab es zuletzt im März 2025. Seitdem hat der Einzelhandel in Österreich jeden Monat ein nominelles Plus erwirtschaftet, inflationsbereinigt hatte es nur im August ein Minus gegeben.
Der Einzelhandelsumsatz mit Lebensmitteln sank im November im Vergleich zum Vorjahresmonat nominell um 1,1 Prozent und real um 4,1 Prozent. Im Einzelhandel mit Nicht-Nahrungsmitteln belief sich das Minus auf nominell 2,4 Prozent und inflationsbereinigt auf 3,7 Prozent.
cri/tpo
WEB http://www.statistik.at/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.