Aufwärtstrend stockt - Einzelhandelsumsatz im November rückläufig

Der Aufwärtstrend im Handel ist ins Stocken geraten. Im Vergleich zum November des Vorjahres sank der Einzelhandelsumsatz laut vorläufigen Daten der Statistik Austria nominell um 1,7 Prozent und inflationsbereinigt um 3,8 Prozent. "Dabei waren sowohl der Einzelhandel mit Nahrungsmitteln als auch der mit Nicht-Nahrungsmitteln im Minus", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Freitag in einer Aussendung.

Einen nominellen und realen Rückgang gab es zuletzt im März 2025. Seitdem hat der Einzelhandel in Österreich jeden Monat ein nominelles Plus erwirtschaftet, inflationsbereinigt hatte es nur im August ein Minus gegeben.

Der Einzelhandelsumsatz mit Lebensmitteln sank im November im Vergleich zum Vorjahresmonat nominell um 1,1 Prozent und real um 4,1 Prozent. Im Einzelhandel mit Nicht-Nahrungsmitteln belief sich das Minus auf nominell 2,4 Prozent und inflationsbereinigt auf 3,7 Prozent.

cri/tpo

WEB http://www.statistik.at/