Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.08.2026 20:30:00
Aug. 6 Turned Out to Be a Nonevent for SpaceX. After a 15% Rally, Here's How High the Stock Could Still Climb in the Next 12 Months.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) delivered its first earnings report as a public company on Aug. 4, sharing its 2026 second-quarter results. There was more worry, however, about what would happen on Aug. 6. That was the day some insiders were allowed to start selling a portion of their SpaceX stock.What happened, however, appears to be a nonevent. Instead of falling, the stock price climbed 15.8% from Aug. 6 to Aug. 7. And, despite that recent rally, one analyst has set a price target that anticipates significantly more gains over the next year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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