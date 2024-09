AUGA group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AUGA group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 14,9 Millionen EUR, gegenüber 19,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at