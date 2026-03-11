Augenzeugen melden heftige Angriffe Israels im Süden Beiruts

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat libanesischen Augenzeugen zufolge heftige Angriffe auf Ziele in den südlichen Vororten von Beirut geflogen. Demnach gab es mindestens sechs Luftangriffe. Die Menschen berichteten der Deutschen Presse-Agentur auch von lauten Explosionen, die in mehreren Vierteln der Stadt auch zu spüren gewesen seien.

Gebäude und Fenster hätten gezittert. Israels Armee hatte zuvor mitgeteilt, sie habe "eine großangelegte Angriffswelle" auf Stellungen der Hisbollah-Miliz in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt begonnen.

Anwohner Beiruts berichteten auch von schwarzem Rauch, der über weiten Teilen der als Dahija bekannten Vororte aufgestiegen sei sowie von starkem Rauchgeruch auch in anderen Teilen der Stadt. Angaben zu Opfern gab es zunächst nicht.

Die dicht besiedelten Vororte im Süden Beiruts gelten als Hochburg der Hisbollah. Israels Armee hatte zuvor alle Bewohner dort zur Flucht aufgerufen. Das israelische Militär greift derzeit regelmäßig Ziele der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz dort an.

Die libanesische Hisbollah griff am Abend zugleich Nordisrael massiv mit Raketen und Drohnen an. Dabei wurde dort Berichten zufolge ein Haus in einem arabisch geprägten Dorf getroffen./wh/DP/zb