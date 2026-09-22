Augmont Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Augmont Enterprises hat am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,41 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 8,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 189,46 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Augmont Enterprises 145,52 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at