Tops & Flops 01.09.2026 03:04:05

August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Auch der DAX wies im August 2026 große Schwankungen aus. So bewegten sich die Einzelwerte.

So performten die DAX-Aktien im August 2026:
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