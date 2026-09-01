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01.09.2026 03:04:05
August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
So performten die DAX-Aktien im August 2026:
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