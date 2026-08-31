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Monats-Ranking 31.08.2026 18:09:00

August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Das sind die Tops und Flops im ATX im August 2026.

So performten die ATX-Werte im August 2026:
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