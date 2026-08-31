|Verbraucherpreisindex
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31.08.2026 14:20:40
August-HVPI in Deutschland überrascht mit Rückgang
Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 2,9 (Juli: 2,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,3 und 3,2 Prozent Inflation prognostiziert.
Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,2 und 2,9 (2,8)Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,2 und 2,9 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug 2,4 (2,4), Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,0 (2,5) Prozent, darunter Energie um 10,5 (8,3) und Nahrungsmittel um 0,1 (0,4) Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich um 2,8 (2,9) Prozent.
DJG/hab/apo
DOW JONES
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