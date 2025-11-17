Auk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Auk hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -21,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,02 Milliarden KRW – eine Minderung von 1,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,47 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at