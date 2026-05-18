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18.05.2026 06:31:29
Auk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Auk hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 83,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Auk noch ein Gewinn pro Aktie von 47,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,78 Prozent zurück. Hier wurden 34,47 Milliarden KRW gegenüber 35,46 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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