Auk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Auk hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 78,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 51,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,79 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at