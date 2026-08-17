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17.08.2026 06:31:29
Auk stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Auk hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -47,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,83 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 34,67 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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