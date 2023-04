AUKTION/Bund begibt am Dienstag inflationsindexierte Bundesanleihe

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund wird erneut eine inflationsindexierte Anleihe begeben. Die Finanzagentur wird am Dienstag eine bis 2033 laufende Bundesanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro am Markt platzieren, wie die Bundesbank mitteilte. Wie bei Auktionen des Bundes üblich wird die Emission eine Tranche zu späteren Marktpflegezwecken beinhalten, die in die Bücher des Bundes genommen wird. Zu der geplanten Versteigerung wurden folgende Details genannt:

Auktionstag 2. Mai 2023

Emission 0,10%-ige und inflationsindexierte Bundesanleihe

mit Fälligkeit 15. April 2033

Volumen 500 Mio EUR

Wertstellung 4. Mai 2023

