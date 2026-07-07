07.07.2026 14:21:39

AUKTION/Bund begibt grüne Bundesobligation

DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Dienstag neben einer grünen Bundesanleihe auch eine grüne Bundesobligation aufgestockt. Bei der Auktion der Bundesobligation mit Fälligkeit im Oktober 2027 wurden Papiere im Volumen von knapp 749 Millionen Euro platziert, wie die Finanzagentur mitteilte. Nachfolgend die Einzelheiten der Transaktion:

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Emission 1,30%-ige grüne Bundesobligation mit Fälligkeit 15. Oktober 2027

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,186 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 748,56 Mio EUR

Marktpflegevolumen 1,44 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6

Durchschnittsrend. 2,49%

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 08:22 ET (12:22 GMT)

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