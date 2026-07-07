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07.07.2026 12:07:40
AUKTION/Bund begibt grüne Langläufer
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Auktion grüne Bundesanleihen mit Fälligkeit im Mai 2041 im Volumen von 568 Millionen Euro platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Die entsprechende Anleihe ist erstmals seit ihrer syndizierten Erstemission am 3. März mit einer Rendite von 3,14 Prozent wieder aufgelegt worden. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion:
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Emission 2,60%-ige grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041
Volumen 750 Mio EUR
Bietungsvolumen 781 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 568 Mio EUR
Marktpflegevolumen 182 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,3
Durchschnittsrend. 3,31%
Durchschnittskurs 91,77
Mindestkurs 91,75
Wertstellung 9. Juli 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2026 06:08 ET (10:08 GMT)
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