AUKTION/Bund emittiert zwei grüne Schuldpapiere

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Dienstag zwei grüne Schuldpapiere aufgestockt und durch die Platzierung 1,911 Milliarden Euro erlöst. Beide Transaktionen waren technisch überzeichnet. Bei der 2027 fällig werdenden Bundesobligation behielt die Finanzagentur Stücke im Volumen von 46 Millionen Euro zum Zwecke der Marktpflege ein, bei der bis 2053 laufenden Bundesanleihe waren es 43 Millionen Euro. In beiden Fällen worden die angepeilten Emissionsvolumina von jeweils 1 Milliarde Euro somit erreicht. Zu den Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Versteigerungen vom 30. August bzw. 31. Oktober 2023):

===

Emission 1,30%-ige grüne Bundesobligation

mit Fälligkeit am 15. Oktober 2027

Emissionsvolumen: 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,139 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 954 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,2 (1,5)

Durchschnittsrend. 2,21% (2,61%)

Durchschnittskurs 96,77 (94,96)

Mindestkurs 96,76 (94,94)

Wertstellung 25. Januar 2024

Emission 1,80%-ige grüne Bundesanleihe

mit Fälligkeit 15. August 2053

Emissionsvolumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,926 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 957 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,0 (2,1)

Durchschnittsrend. 2,47% (3,04%)

Durchschnittskurs 85,98 (75,91)

Mindestkurs 85,97 (75,90)

Wertstellung 25. Januar 2024

===

