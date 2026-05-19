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19.05.2026 12:24:42
AUKTION/Bund erlöst 3,8 Mrd EUR über Bundesobligation
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag die im April 2031 fällig werdende Bundesobligation um 3,844 Milliarden Euro bei einer Auktion aufgestockt. Die Transaktion war ganz knapp überzeichnet. Zur Emission wurden folgende Details bekannt, Werte in Klammern beziehen sich auf der vorherige Auktion gleicher Papiere vom 14. April:
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Emission 2,50%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 16. April 2031
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,083 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,844 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,156 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,3 (1,0)
Durchschnittsrend. 2,85% (2,74%)
Durchschnittskurs 98,42 (98,88)
Mindestkurs 98,41 (98,86)
Wertstellung 21. Mai 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/thl
(END) Dow Jones Newswires
May 19, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)
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