AUKTION/Bund erlöst 3,8 Mrd EUR über Bundesobligation

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag die im April 2031 fällig werdende Bundesobligation um 3,844 Milliarden Euro bei einer Auktion aufgestockt. Die Transaktion war ganz knapp überzeichnet. Zur Emission wurden folgende Details bekannt, Werte in Klammern beziehen sich auf der vorherige Auktion gleicher Papiere vom 14. April:

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Emission 2,50%-ige Bundesobligation mit Fälligkeit 16. April 2031

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,083 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,844 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,156 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,0)

Durchschnittsrend. 2,85% (2,74%)

Durchschnittskurs 98,42 (98,88)

Mindestkurs 98,41 (98,86)

Wertstellung 21. Mai 2026

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May 19, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)