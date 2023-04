AUKTION/Bund erlöst über zwei Langläufer problemlos 2,278 Mrd EUR

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch über zwei Langläufer Schuldtitel im Volumen von 2,278 Milliarden Euro am Markt untergebracht. Bei beiden Transaktionen wurden bestehende Bundesanleihen aufgestockt, in einem Fall aber nach sehr langer Pause. Beide Auktionen waren technisch überzeichnet.

Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion vom 1. März 2023 für das Papier mit Fälligkeit 2038. Die 2037 fällig werdende Bundesanleihe wurde 2005 begeben und seit 2007 nicht mehr aufgestockt):

===

Emission 4%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Januar 2037

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 857 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 732 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,2

Durchschnittsrend. 2,46%

Durchschnittskurs 117,71%

Mindestkurs 117,62%

Wertstellung 28. April 2023

Emission 1%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit bis 15. Mai 2038

Volumen 1,75 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,188 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,546 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,1 (2,1)

Durchschnittsrend. 2,51 (2,79)%

Durchschnittskurs 81,32 (78,09)%

Mindestkurs 81,29 (78,07)%

Wertstellung 28. April 2023

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2023 06:25 ET (10:25 GMT)