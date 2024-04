AUKTION/Bund stockt 10-jährige Bundesanleihe auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch eine im Februar 2034 fällig werdende Bundesanleihe aufgestockt. Dabei platzierte die Finanzagentur Schuldtitel im Umfang von 3,682 Milliarden Euro. Stücke im Volumen von 818 Millionen Euro wurden zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes überführt, so dass sich das avisierte Emissionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro einstellte. Die Bundesbank akzeptierte alle Offerten zum niedrigsten Kurs und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 43 Prozent aller Gebote zum gewichteten Durchschnittskurs. Zu der Transaktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion vom 13. März):

Emission 2,20%-ige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. Februar 2034

Volumen 4,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 7,273 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,682 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,0 (2,3)

Durchschnittsrend. 2,38% (2,31%)

Durchschnittskurs 98,42 (99,06)

Mindestkurs 98,41 (99,06)

Wertstellung 5. April 2024

