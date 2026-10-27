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27.10.2026 12:22:45
AUKTION/Bund stockt Bundesschatzanweisung auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag bei einer Aufstockungsaktion Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit im Dezember 2028 im Volumen von 3,790 Milliarden Euro platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Die Auktion war knapp überzeichnet. Nachfolgend die Einzelheiten der Transaktion (Werte in Klammern stammen von der vorherigen Auktion gleicher Papiere vom 6. Oktober):
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Emission 3%-ige Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit am 13. Dezember 2028
Volumen am offer 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,047 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,790 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,210 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,3 (1,1)
Durchschnittsrend. 3,08% (3,10%)
Durchschnittskurs 99,828 (99,792)
Mindestkurs 99,825 (99,78)
Wertstellung 29. Oktober 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2026 07:22 ET (11:22 GMT)
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