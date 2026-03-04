04.03.2026 12:05:40

AUKTION/Bund stockt grüne Bundesanleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch laut Bundesbank bei einer Auktion grüne Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2033 im Volumen von 960 Millionen Euro platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 22. Juli 2025):

===

Emission 2,30%-ige grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Februar 2033

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,690 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 960 Mio EUR

Marktpflegeumfang 40 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,8 (3,6)

Durchschnittsrend. 2,53% (2,39%)

Durchschnittskurs 98,58 (99,35)

Mindestkurs 98,58 (99,35)

Wertstellung 6. März 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 06:06 ET (11:06 GMT)

