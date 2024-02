AUKTION/Bund stockt Langläufer 2038 und 2042 auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2038 bzw. 2042 aufgestockt. Während das Volumen der 2038 fälligen Papiere zuletzt am 24. Januar erhöht wurde (Vergleichszahlen in Klammern), war dies bei den 2042 fälligen Titeln zuletzt im Januar 2012 der Fall.

Nachfolgend die Details der Auktionen:

Emission 1,00-prozentige Bundesanleihe mit

Fälligkeit am 15. Mai 2038

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,332 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 813 Mio

Zeichnungsquote 2,9 (2,4)

Durchschnittsrendite 2,6% (2,51%)

Settlement 1. März 2024

Emission 3,25-prozentige Bundesanleihe

mit Fälligkeit am 4. Juli 2042

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,239 Mrd

Zuteilungsbetrag 407 Mio

Zeichnungsquote 3,0

Durchschnittsrendite 2,65%

Settlement 1. März 2024

