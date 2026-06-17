AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2053 um insgesamt 2,107 Milliarden Euro im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 13. Mai 2026 für die 2047 fällige Anleihe und vom 19. März 2025 für die Anleihe mit Laufzeit 2053.

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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. Mai 2047

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,117 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 971 Mio EUR

Marktpflegequote 29 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 2,2 (3,1)

Durchschnittsrend. 3,40% (3,54%)

Wertstellung 19. Juni 2026

Emission 1,80-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. August 2053

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,447 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,136 Mrd EUR

Marktpflegequote 364 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,9)

Durchschnittsrend. 3,49% (3,08%)

Wertstellung 19. Juni 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)