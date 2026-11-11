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11.11.2026 11:59:47
AUKTION/Bund stockt Langläufer auf
Von Emese Bartha
FRANKFURT--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden insgesamt 1,931 Milliarden Euro.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen jeweils vom 14. Oktober):
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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit
Fälligkeit 15. Mai 2047
Angebotsvolumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,560 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 853 Mio EUR
Marktpflegequote 147 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,8 (2,5)
Durchschnittsrend. 3,65% (3,80%)
Wertstellung 13. November 2026
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit
Fälligkeit 15. August 2056
Angebotsvolumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,398 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,078 Mrd EUR
Marktpflegequote 422 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,4)
Durchschnittsrend. 3,66% (3,80%)
Wertstellung 13. November 2026
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 05:59 ET (10:59 GMT)
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