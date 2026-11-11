11.11.2026 11:59:47

AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden insgesamt 1,931 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen jeweils vom 14. Oktober):

===

Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit

Fälligkeit 15. Mai 2047

Angebotsvolumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,560 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 853 Mio EUR

Marktpflegequote 147 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,8 (2,5)

Durchschnittsrend. 3,65% (3,80%)

Wertstellung 13. November 2026

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit

Fälligkeit 15. August 2056

Angebotsvolumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,398 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,078 Mrd EUR

Marktpflegequote 422 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,4)

Durchschnittsrend. 3,66% (3,80%)

Wertstellung 13. November 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 05:59 ET (10:59 GMT)

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