AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch langlaufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. November 2025 für das Papier mit Laufzeit bis 2041 und am 14. Januar 2026 für die Anleihe mit Fälligkeit 2056:

===

Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,024 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 776 Mio EUR

Marktpflegeumfang 224 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,6 (3,4)

Durchschnittsrend. 3,23% (3,02%)

Durchschnittskurs 92,52 (94,90)

Mindestkurs 92,51 (94,89)

Wertstellung 23. Januar 2025

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,897 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 786 Mio EUR

Marktpflegeumfang 214 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,4 (2,1)

Durchschnittsrend. 3,49% (3,45%)

Durchschnittskurs 88,95 (89,70)

Mindestkurs 88,89 (89,69)

Wertstellung 23. Januar 2025

===

