21.01.2026 12:13:40
AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch langlaufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. November 2025 für das Papier mit Laufzeit bis 2041 und am 14. Januar 2026 für die Anleihe mit Fälligkeit 2056:
Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,024 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 776 Mio EUR
Marktpflegeumfang 224 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,6 (3,4)
Durchschnittsrend. 3,23% (3,02%)
Durchschnittskurs 92,52 (94,90)
Mindestkurs 92,51 (94,89)
Wertstellung 23. Januar 2025
Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,897 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 786 Mio EUR
Marktpflegeumfang 214 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,4 (2,1)
Durchschnittsrend. 3,49% (3,45%)
Durchschnittskurs 88,95 (89,70)
Mindestkurs 88,89 (89,69)
Wertstellung 23. Januar 2025
