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25.03.2026 11:51:41
AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis Mai 2041 und August 2052 im Auktionsverfahren aufgestockt.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen der 2041 fälligen Anleihe am 25. Februar und der 2052 fälligen Anleihe am 14. Januar):
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Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. Mai 2041
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,037 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 866 Mio EUR
Marktpflegequote 134 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 2,4 (2,7)
Durchschnittsrend. 3,29% (3,09%)
Wertstellung 27. März 2026
Emission 0,0-prozentige Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. August 2052
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,401 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 860 Mio EUR
Marktpflegequote 140 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,5)
Durchschnittsrend. 3,42% (3,45%)
Wertstellung 27. März 2026
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 25, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)
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