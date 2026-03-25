25.03.2026 11:51:41

AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis Mai 2041 und August 2052 im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen der 2041 fälligen Anleihe am 25. Februar und der 2052 fälligen Anleihe am 14. Januar):

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Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,037 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 866 Mio EUR

Marktpflegequote 134 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 2,4 (2,7)

Durchschnittsrend. 3,29% (3,09%)

Wertstellung 27. März 2026

Emission 0,0-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. August 2052

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,401 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 860 Mio EUR

Marktpflegequote 140 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,5)

Durchschnittsrend. 3,42% (3,45%)

Wertstellung 27. März 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 06:52 ET (10:52 GMT)

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