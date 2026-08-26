AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat bei einer Aufstockungsauktion am Mittwoch 2041 und 2048 fällige Bundesanleihen im Umfang von 1,882 Milliarden Euro am Markt platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Details der Transaktionen (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktion am 22. Juli für die 2041 fällige Bundesanleihe und am 15. April für die 2048 fällige):

===

Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,845 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 902 Mio EUR

Marktpflegevolumen 98 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,0 (1,8)

Durchschnittsrendite 3,50% (3,46%)

Durchschnittskurs 89,81 (90,17)

Mindestkurs 89,81 (90,15)

Wertstellung 28. August 2026

Emission 1,25%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2048

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,550 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 980 Mio EUR

Marktpflegevolumen 20 Mio EUR

Zeichnungsquote 3,6 (1,7)

Durchschnittsrendite 3,68% (3,55%)

Durchschnittskurs 63,87 (64,93)

Mindestkurs 63,85 (64,90)

Wertstellung 28. August 2026

===

Kontakt zum Autorin: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 06:08 ET (10:08 GMT)