18.02.2026 12:30:43

AUKTION/Bundesanleihe knapp überzeichnet

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch eine Bundesanleihe mit Fälligkeit 2036 aufgestockt und dabei laut Bundesbank Schuldtitel im Umfang von 4,238 Milliarden Euro am Markt platziert. Die Transaktion war nur knapp technisch überzeichnet, die Nachfrage nicht sonderlich hoch. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 28. Januar:

===

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15 Februar 2036

Volumen 5,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,197 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,238 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,262 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,7)

Durchschnittsrend. 2,73% (2,85%)

Durchschnittskurs 101,44 (100,44)

Mindestkurs 101,43 (100,43)

Wertstellung 20. Februar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 06:30 ET (11:30 GMT)

