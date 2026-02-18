|
AUKTION/Bundesanleihe knapp überzeichnet
DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch eine Bundesanleihe mit Fälligkeit 2036 aufgestockt und dabei laut Bundesbank Schuldtitel im Umfang von 4,238 Milliarden Euro am Markt platziert. Die Transaktion war nur knapp technisch überzeichnet, die Nachfrage nicht sonderlich hoch. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 28. Januar:
Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 15 Februar 2036
Volumen 5,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,197 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,238 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,262 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,7)
Durchschnittsrend. 2,73% (2,85%)
Durchschnittskurs 101,44 (100,44)
Mindestkurs 101,43 (100,43)
Wertstellung 20. Februar 2026
