AUKTION/Bundesanleihe mit Laufzeit 2053 im syndizierten Verfahren aufgestockt

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag ihre 1,80-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit August 2053 im syndizierten Verfahren aufgestockt, wie eine der Konsortialbanken mitteilte. Das Volumen habe 3 Milliarden Euro betragen. Das Auftragsvolumen für die Aufstockung habe bei 33 Milliarden Euro gelegen, einschließlich einer Nachfrage von 1,74 Milliarden Euro durch den Konsortialführer, teilte die Bank weiter mit. Der Spread gegenüber der Rendite der 0,00-prozentigen Bundesanleihe mit Laufzeit August 2052 sei auf 7,5 Basispunkte festgesetzt worden.

Als Konsortialbanken fungierten Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, NatWest Markets und Nomura.

Germany issued 3 billion euros ($3.25 billion) in the syndicated tap of the 1.80% August 2053 Bund on Tuesday, one of the lead manager banks said.

Orderbooks for the tap exceeded EUR33 billion, including EUR1.74 billion in joint lead manager demand, the same bank said. The spread versus the yield of the 0% August 2052 Bund was set at 7.5 basis points.

Joint lead managers of the transaction were Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NatWest Markets and Nomura.

August 29, 2023 06:04 ET (10:04 GMT)