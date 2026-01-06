|
AUKTION/Bundesschatzanweisung aufgestockt
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Finanzagentur hat bei einer Aufstockungsauktion von Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit im Dezember 2027 Titel im Volumen von 4,547 Milliarden Euro am Markt platziert, wie die Deutsche Bundesbank am Dienstag mitteilte. Schuldpapiere im Umfang von 1,453 Milliarden Euro wurden zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes überführt. Die Emission war klar überzeichnet. Nachfolgend die Details der Transaktion (Werte in Klammern beziehen sich auf Daten der vorherigen Auktion gleicher Papiere vom 2. Dezember 2025):
===
Emission 2,00%-ige Bundesschatzanweisung mit Laufzeit 16. Dezember 2027
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 8,765 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,547 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,453 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,9 (1,7)
Durchschnittsrend. 2,11% (2,05%)
Durchschnittskurs 99,791 (99,894)
Mindestkurs 99,79 (99,88)
Wertstellung 8. Januar 2026
===
