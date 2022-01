AUKTION/Bundesschatzanweisungen klar überzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren mit einen Kupon von null platziert. Trotz eines gebotenen Volumens von über 7,7 Milliarden Euro gingen nur Stücke im Umfang von 3,957 Milliarden Euro in die Zuteilung. Zum Zwecke der Marktpflege wurden Stücke im Volumen von 1,043 Milliarden Euro auf die eigenen Bücher genommen, so dass sich der Emissionsumfang von 5 Milliarden Euro einstellte.

Laut Bundesbank wurden 20 Prozent der Gebote zum niedrigsten Kurs akzeptiert, auf Nicht-Wettbewerbsbasis wurden zudem alle Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs befriedigt. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Dezember 2021:

===

Emission 0%-ige Bundesschatzanweisung mit Laufzeit 15. Dezember 2023

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 7,781 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,957 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,0 (1,4)

Durchschnittsrend. -0,62% (-0,71%)

Durchschnittskurs 101,212 (101,446)%

Mindestkurs 101,210 (101,445)%

Wertstellung 6. Januar 2022

===

