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15.09.2026 12:08:40
AUKTION/Bundesschatzanweisungen "technisch unterzeichnet"
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Die Auktion war technisch "unterzeichnet", die Nachfrage blieb unter dem angebotenen Gesamtvolumen.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 25. August:
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Emission 2,70-prozentige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 13. September 2028
Volumen 5 Mrd Euro
Bietungsvolumen 4,816 Mrd Euro
Zuteilungsbetrag 3,817 Mrd Euro
Zeichnungsquote 1,3 (1,5)
Durchschnittsrendite 3,27% (2,85%)
Settlement 17. September 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)
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