|
12.05.2026 11:58:41
AUKTION/Bundesschätze zu 2,70% Durchschnittsrendite aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. April:
===
Emission 2,50-prozentige Schatzanweisung
mit Laufzeit bis 14. Juni 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,615 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,630 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,4 (1,7)
Durchschnittsrendite 2,70% (2,47%)
Settlement 14. Mai 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!