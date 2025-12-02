|
02.12.2025 12:16:40
AUKTION/Bundesschätze zu durchschnittlich 2,05% aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 4. November:
Emission 2,00-prozentige Bundesschatzanweisung
mit Fälligkeit 16. Dezember 2027
Volumen 4,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,156 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,563 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,7 (1,7)
Durchschnittsrendite 2,05% (1,98%)
Settlement 4. Dezember
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/cbr
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 06:17 ET (11:17 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!