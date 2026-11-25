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25.11.2026 12:51:39
AUKTION/Etwas höhere Nachfrage bei Bund-Aufstockung
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 28. Oktober.
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Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. August 2036
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,180 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,821 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,4 (1,1)
Durchschnittsrendite 3,22% (3,37%)
Settlement 27. November 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2026 06:52 ET (11:52 GMT)
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