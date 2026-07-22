22.07.2026 12:04:40

AUKTION/Finanzagentur stockt Langläüfer auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch deutsche Langläufer im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. Mai bzw. 24. Juni:

Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,459 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 806 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,8 (1,5)

Durchschnittsrendite 3,46% (3,30%)

Settlement 24. Juli 2026

Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2047

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,110 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 902 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,3 (2,4)

Durchschnittsrendite 3,60% (3,38%)

Settlement 24. Juli 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)

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