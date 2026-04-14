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14.04.2026 12:28:43
AUKTION/Geringere Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Es hat sich dabei eine niedrigere Nachfrage eingestellt. Die Auktion war "technisch unterzeichnet", das Bietungsvolumen lag unter dem geplanten Emissionsvolumen.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 24. März.
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Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 16. April 2031
Volumen 5 Mrd
Bietungsvolumen 4,113 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,953 Mrd EUR
Marktpflegequote 1,047 Mrd EUR
Bid-to-cover-Ratio 1 (1,1)
Durchschnittsrend. 2,74% (2,72%)
Wertstellung 16. April 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)
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