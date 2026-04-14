AUKTION/Geringere Nachfrage bei 5-jährigen Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Es hat sich dabei eine niedrigere Nachfrage eingestellt. Die Auktion war "technisch unterzeichnet", das Bietungsvolumen lag unter dem geplanten Emissionsvolumen.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 24. März.

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Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen

mit Laufzeit 16. April 2031

Volumen 5 Mrd

Bietungsvolumen 4,113 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,953 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,047 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1 (1,1)

Durchschnittsrend. 2,74% (2,72%)

Wertstellung 16. April 2026

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DJG/ros/hab

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April 14, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)