AUKTION/Geringere Nachfrage für Bundesschatzanweisungen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet, die Nachfrage aber nicht sehr hoch. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. Januar.

Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen

mit Laufzeit 15. März 2028

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 8,147 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,590 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,410 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,8 (2,1)

Durchschnittsrend. 2,02% (2,14%)

Wertstellung 19. Februar 2026

February 17, 2026 05:48 ET (10:48 GMT)