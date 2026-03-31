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31.03.2026 12:24:40
AUKTION/Gute Nachfrage bei 2-jährigen Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag zweijährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 10. März.
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Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 15. März 2028
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,735 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,811 Mrd EUR
Marktpflegequote 1,189 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,6)
Durchschnittsrend. 2,62% (2,27%)
Wertstellung 2. April 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/brb
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)
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